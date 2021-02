In Senato la Lega e Forza Italia hanno più peso dei giallorossi di Conte (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi l’avrebbe mai detto che alla fine Matteo Salvini e Silvio Berlusconi diventassero azionisti di maggioranza (al Senato) di un governo della XVIIIesima legislatura? Eppure è cosi, perché tra dissidenti e astenuti, l’alleanza giallorossa -quella che avrebbe dovuto sostenere il Conte III- ha perso pezzi. E neanche pochi: tra Camera e Senato solo il Movimento 5 Stelle ha registrato una cinquantina di defezioni, altre due sono arrivate da Leu (peraltro dalla Nugnes e dal Fattori, che arrivano proprio dall’M5s). E quindi, al Senato, la Lega e Forza Italia hanno cinque Senatori in più rispetto all’alleanza Movimento-Pd-Leu (rispettivamente 71, 35, 4). Sono cinque per la precisione: 115 contro 110. Quello che è sicuro, è che senza Fi e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Chi l’avrebbe mai detto che alla fine Matteo Salvini e Silvio Berlusconi diventassero azionisti di maggioranza (al) di un governo della XVIIIesima legislatura? Eppure è cosi, perché tra dissidenti e astenuti, l’alleanza giallorossa -quella che avrebbe dovuto sostenere ilIII- ha perso pezzi. E neanche pochi: tra Camera esolo il Movimento 5 Stelle ha registrato una cinquantina di defezioni, altre due sono arrivate da Leu (peraltro dalla Nugnes e dal Fattori, che arrivano proprio dall’M5s). E quindi, al, lacinqueri in più rispetto all’alleanza Movimento-Pd-Leu (rispettivamente 71, 35, 4). Sono cinque per la precisione: 115 contro 110. Quello che è sicuro, è che senza Fi e ...

