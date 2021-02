"In quello è il top". Dayane Mello, pesante insinuazione intima della Orlando: un colpo bassissimo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip e ancora gli animi non si sono placati. I concorrenti, a ridosso della fine del programma, sono più agguerriti che mai. In particolare a puntare il dito c'è Stefania Orlando che rivolge a Dayane Mello nuove e pesanti accuse. “A livello di gioco è top. Io me ne sono accorta troppo tardi”, ha confessato ad alcuni concorrenti di Canale 5. della stessa idea Rosalinda Cannavò. Tra le due pare non scorrere buon sangue, dopo l'"intromissione" di Andrea Zenga. "Almeno - ha risposta a sua volta l'attrice siciliana - per quello che mi riguarda non mi stupisce più. Quando non c'è più niente da dire sul gioco va sul personale. A quel punto devi dire ok non ci casco più“. La modella brasiliana non ha infatti preso bene il flirt ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mancano poche ore alla diretta del Grande Fratello Vip e ancora gli animi non si sono placati. I concorrenti, a ridossofine del programma, sono più agguerriti che mai. In particolare a puntare il dito c'è Stefaniache rivolge anuove e pesanti accuse. “A livello di gioco è top. Io me ne sono accorta troppo tardi”, ha confessato ad alcuni concorrenti di Canale 5.stessa idea Rosalinda Cannavò. Tra le due pare non scorrere buon sangue, dopo l'"intromissione" di Andrea Zenga. "Almeno - ha risposta a sua volta l'attrice siciliana - perche mi riguarda non mi stupisce più. Quando non c'è più niente da dire sul gioco va sul personale. A quel punto devi dire ok non ci casco più“. La mobrasiliana non ha infatti preso bene il flirt ...

