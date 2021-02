In Nuova Zelanda le scuole forniranno assorbenti gratis e medicinali a tutte le studentesse del Paese – Il video (Di venerdì 19 febbraio 2021) La prima ministra neozelandese Jacinda Arden ha annunciato l’avvio di un progetto in tutte le scuole del Paese secondo il quale saranno forniti gratuitamente prodotti contro i dolori mestruali e assorbenti a tutte le studentesse durante il ciclo. La misura è volta a contrastare il cosiddetto period poverty, cioè le condizioni di povertà che impediscono a una studentessa su 12 di andare a scuola durante il ciclo mestruale perché impossibilitata a permettersi assorbenti e medicinali. Arden ha detto che il programma inizierà prima in 15 scuole, «per capire come organizzare meglio l’estensione a tutta la Nuova Zelanda». Il costo dell’iniziativa si aggira sui 25 milioni di dollari locali, circa 15 ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 febbraio 2021) La prima ministra neozelandese Jacinda Arden ha annunciato l’avvio di un progetto inledelsecondo il quale saranno forniti gratuitamente prodotti contro i dolori mestruali eledurante il ciclo. La misura è volta a contrastare il cosiddetto period poverty, cioè le condizioni di povertà che impediscono a una studentessa su 12 di andare a scuola durante il ciclo mestruale perché impossibilitata a permettersi. Arden ha detto che il programma inizierà prima in 15, «per capire come organizzare meglio l’estensione a tutta la». Il costo dell’iniziativa si aggira sui 25 milioni di dollari locali, circa 15 ...

