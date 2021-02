In calo vaccinazioni herpes zoster: "Tanti anziani a rischio" (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos Salute) - C'è un problema che l'emergenza Covid ha fatto passare in secondo piano "il netto calo delle vaccinazioni per l'herpes zoster nei soggetti a rischio, sembra un controsenso in un periodo in cui non facciamo altro che parlare di vaccinazioni. Così però una fetta della popolazione è a rischio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Ieraci, direttore Uoc vaccinazioni internazionali della Asl Roma 1. "Ad aprile arriverà un nuovo vaccino molto efficace, sicuro e maneggevole e che migliora la risposta immunitaria - prosegue Ieraci - E' un vaccino inattivato contenente la glicoproteina E e adiuvato che stimola la risposta immunitaria in modo molto efficace". "Oggi le vaccinazioni si offrono ad un arco temporale più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos Salute) - C'è un problema che l'emergenza Covid ha fatto passare in secondo piano "il nettodelleper l'nei soggetti a, sembra un controsenso in un periodo in cui non facciamo altro che parlare di. Così però una fetta della popolazione è a". Lo afferma all'Adnkronos Salute Roberto Ieraci, direttore Uocinternazionali della Asl Roma 1. "Ad aprile arriverà un nuovo vaccino molto efficace, sicuro e maneggevole e che migliora la risposta immunitaria - prosegue Ieraci - E' un vaccino inattivato contenente la glicoproteina E e adiuvato che stimola la risposta immunitaria in modo molto efficace". "Oggi lesi offrono ad un arco temporale più ...

