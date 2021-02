Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area a caldo dell’acciaieria (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva un primo no ad ArcelorMittal sulla sospensione della sentenza del Tar di Lecce che ha ordinato lo spegnimento dell’area a caldo dell’ex Ilva. Il presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, ha detto no alla richiesta di bloccare il pronunciamento perché “non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l’appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile, prima della data dell’11 marzo 2021?, quando si riunirà l’organo collegiale per decidere sempre su un’eventuale stop all’ordine impartito dai giudici amministrativi di primo grado. Il presidente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arriva unno ad Arcelorsulla sospensionedel Tar di Lecce che hato lodell’ex. Il presidentequarta sezione deldi, Luigi Maruotti, ha detto no alla richiesta di bloccare il pronunciamento perché “non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l’appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile, primadata dell’11 marzo 2021?, quando si riunirà l’organo collegiale per decidere sempre su un’eventuale stop all’ordine impartito dai giudici amministrativi digrado. Il presidente di ...

Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ilva, primo no del Consiglio di Stato a Mittal: nessuna sospensiva della sentenza che ordina lo spegnimento dell’area… -