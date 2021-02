Il vaccino anti-Covid-19 potrebbe essere utilizzato contro il tumore (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli scienziati stanno esplorando modi per utilizzare la tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA) implementata nei vaccini Covid-19 come un modo per combattere il cancro. Gli esperti affermano che l’mRNA può stimolare il sistema immunitario del corpo a riconoscere le cellule tumorali e ad attaccarle. La tecnologia messaggera RNA (mRNA) utilizzata nei vaccini Moderna e Pfizer Covid-19 potrebbe perciò essere utilizzata anche per combattere il cancro, secondo gli esperti. “Le cellule cancerose producono proteine ??che possono essere prese di mira dai vaccini a mRNA. Sono stati riportati progressi in questo settore nel trattamento del melanoma”, ha detto a Healthline il Dr. Jeffrey A. Metts, capo del personale presso i Centri di trattamento del cancro d’America ad Atlanta. “Tuttavia, il trattamento del ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gli scienziati stanno esplorando modi per utilizzare la tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA) implementata nei vaccini-19 come un modo per combattere il cancro. Gli esperti affermano che l’mRNA può stimolare il sistema immunitario del corpo a riconoscere le cellule tumorali e ad attaccarle. La tecnologia messaggera RNA (mRNA) utilizzata nei vaccini Moderna e Pfizer-19perciòutilizzata anche per combattere il cancro, secondo gli esperti. “Le cellule cancerose producono proteine ??che possonoprese di mira dai vaccini a mRNA. Sono stati riportati progressi in questo settore nel trattamento del melanoma”, ha detto a Healthline il Dr. Jeffrey A. Metts, capo del personale presso i Centri di trattamento del cancro d’America ad Atlanta. “Tuttavia, il trattamento del ...

