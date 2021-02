Il trailer (cruento) del nuovo film tratto da Mortal Kombat (Di venerdì 19 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oRsuJtPQtnA “Finish them!”: il grido di battaglia divenuto celebre con i videogiochi della saga di Mortal Kombat, inaugurata nel 1992, riecheggia oggi nel primo trailer del nuovo adattamento cinematografico, in arrivo nei prossimi mesi. Le immagini (molto cruente e lo si poteva immaginare) sono state diffuse nelle scorse ore e danno perfettamente l’idea di come sarà il film, ovvero ricco di avventure, duelli, esplosioni ed effetti speciali. Prodotto fra gli altri da James Wan (The Conjuring, Aquaman) e diretto da Simon McQuoid, al suo esordio alla regia, il lavoro vuole rendere omaggio alle serie videoludica dei record, che era già approdata al cinema con due titoli negli anni ’90, ricordati ancora oggi per il loro immaginario camp e gli effetti speciali piuttosto ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=oRsuJtPQtnA “Finish them!”: il grido di battaglia divenuto celebre con i videogiochi della saga di, inaugurata nel 1992, riecheggia oggi nel primodeladattamento cinematografico, in arrivo nei prossimi mesi. Le immagini (molto cruente e lo si poteva immaginare) sono state diffuse nelle scorse ore e danno perfettamente l’idea di come sarà il, ovvero ricco di avventure, duelli, esplosioni ed effetti speciali. Prodotto fra gli altri da James Wan (The Conjuring, Aquaman) e diretto da Simon McQuoid, al suo esordio alla regia, il lavoro vuole rendere omaggio alle serie videoludica dei record, che era già approdata al cinema con due titoli negli anni ’90, ricordati ancora oggi per il loro immaginario camp e gli effetti speciali piuttosto ...

