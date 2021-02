Il Texas è in blackout per il gelo ma i negazionisti climatici danno la colpa alle energie rinnovabili (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'ondata anomala di gelo ha travolto i texani facendo saltare la rete elettrica e congelando l'acqua alle tubature a dimostrazione che il cambiamento climatico è reale, ma c'è chi nega l'evidenza Leggi su it.mashable (Di venerdì 19 febbraio 2021) L'ondata anomala diha travolto i texani facendo saltare la rete elettrica e congelando l'acquatubature a dimostrazione che il cambiamento climatico è reale, ma c'è chi nega l'evidenza

ilpost : Perché il freddo ha rotto la rete elettrica in Texas - Treccani : RT @AtlanteUsa2020: I blackout in Texas erano pilotati. Se i tecnici non avessero tagliato la corrente, il rischio era quello di un collass… - BusaFabio : @lucaberta @TeijoLeppamaki oh, ero inca**to con Silvestrini sorto subito a difesa delle pale in Texas nonostante ab… - Mterryf1 : RT @AtlanteUsa2020: I blackout in Texas erano pilotati. Se i tecnici non avessero tagliato la corrente, il rischio era quello di un collass… - SimoLombardo : Su #snowado Texas @FoxNews e repubblicani scatenati: colpa #rinnovabili #blackout che sta uccidendo la gente. Pecca… -