Il simbolo di Italia dei Valori ai dissidenti M5s? Un ritorno alle origini. Quando Casaleggio, Grillo e Di Pietro sognavano la stessa «cosa» (Di venerdì 19 febbraio 2021) La scissione nel Movimento 5 Stelle, a seguito del sostegno al governo Draghi, è sotto gli occhi di tutti e i dissidenti hanno bisogno di un simbolo per creare un gruppo parlamentare. Una delle ipotesi sulle quali si lavora ereditarlo da altri e la forza politica più vicina ai Cinquestelle è l'Italia dei Valori, l'ex partito di Antonio Di Pietro. Un ritorno al passato, perché in origine i grillini avrebbero dovuto essere la linfa vitale del partito dell'ex magistrato di Mani Pulite. La Casaleggio Associati aveva due clienti principali infatti, Beppe Grillo e Antonio Di Pietro. Casaleggio era riuscito a tenere sotto lo stesso tetto due realtà molto diverse sotto certi aspetti, ma simili dal punto di vista ...

