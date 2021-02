Il Segreto | anticipazioni spagnole | Tomas nei guai per Alicia

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilsta andando in onda ogni domenica alle ore 14,20 circa e si sta lentamente avviando verso l'attesissimo gran finale. Tanti saranno i nodi che verranno al pettine e molte storyline arriveranno finalmente ad una svolta, a cominciare da quella incentrata sul personaggio diUrrutia. Le, infatti, spiegano che intorno alla giovane e alle sue peripezie politiche ruoteranno gli ultimi avvenimenti della soap opera ideata da Aurora Guerra. In particolare, dopo aver vinto le elezioni ed essere diventata sindaco di Puente Viejo, la ragazza subirà sempre più pressioni e minacce dalla setta degli Arcangeli, di cui recentemente è entrato a far parte ancheDe Los Visos, frustrato e irritato per i continui scontri con. Ad un certo punto, però, la ...