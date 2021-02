Il Segreto | anticipazioni post-finale | la marchesa Isabel e Antonita rinvenute prive di vita

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Prosegue l'appuntamento mensile con le vicende de Il. Attraverso il cartaceo, la soap opera spagnola continua a narrare le avventure degli indimenticabili abitanti di Puente Viejo. Il mese scorso, subito dopo l'esplosione che ha seppellito sotto le macerie gran parte dei cittadini del villaggio, Alfonso ha fatto ritorno a Puente Viejo sulle tracce dell'amata moglie Emilia ed ha trovato un paese in ginocchio, devastato dall'esplosione di una violentissima bomba. Emilia verrà individuata sotto una trave e alla fine riusciranno ad estrarre il suo corpo e a portarlo in ospedale. Purtroppo, però, un brutto destino spetterà allael povero Onesimo il quale riceverà una tragica notizia. Spoiler Il, Emilia viene salvata appena in tempo Dopo aver sentito la flebile voce di Emilia provenire sotto ...

Tutte le trame e le anticipazioni di "Il Segreto" Da quando ha scoperto l'ospite segreto di Donna Isabel (Silvia Marsó), Iñigo (Toni Salgado) non si dà pace. Che ruolo ha di preciso nella vita della marchesa quel tizio ...Il matrimonio di Ramon e Marta non è affatto felice e la situazione tra loro non farà altro che peggiorare. Le anticipazioni Il Segreto relative alla puntata in onda domenica 21 ...Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda domenica 21 febbraio su Canale 5 (dom. ore 14.15) ...