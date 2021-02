Il Segreto anticipazioni | Matias e Marcela scoprono che Emilia sta mentendo!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le ultime puntate de Ilsaranno caratterizzate da diversi colpi di scena. Uno di questi riguarderàUlloa (Sandra Cervera), ritornata apparentemente in città per prendersi cura del catatonico papà Raimundo (Ramón Ibarra). Grazie ad un articolo sul giornale,(Paula Ballesteros) scoprirà però che la suocera ha mentito fin dal primo giorno in cui ha rimesso piede a Puente Viejo e si confronterà col maritoCastañeda (Ivan Montes). Il, news: cosa nasconde? Se diamo uno sguardo allesi scopre che tutto prenderà il via quandosi renderà conto di alcune contraddizioni nei racconti di, che fin dal suo arrivo al paesello ha tenuto a precisare che a Cuba, in compagnia di ...