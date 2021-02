Il rover Perseverance atterra su Marte | l’entusiasmo nella sala di controllo NASA Il video

(Di venerdì 19 febbraio 2021) IlsudiEntusiasmo e applausididellaalla notizia dell’avvenuto arrivo delsulla superficie di, dove inizierà la raccolta di campioni che, per la prima voltastoria, verranno poi riportati sulla Terra. Fonte: YouTube

Agenzia_Ansa : FLASHANSA ++++ Il Rover Perseverance è su Marte, il segnale è giunto a Terra++++ #Mars2020 #CountdowntoMars #ANSA - Radio1Rai : Stasera è previsto l’arrivo del rover #Perseverance @NASAPersevere su #Marte. E’ il momento decisivo della missione… - INFN_ : ??Oggi alle 21:55, ora italiana, il rover NASA Perseverance è atterrato su Marte. #Mars2020 ???? A bordo del rover, c’… - Mr_Ozymandias : Molta attenzione da parte delle autorità sanitarie, affinché il rover Perseverance rispetti coprifuoco tra le 22 e… - Italia_Notizie : Il momento dell’atterraggio del rover Perseverance su Marte e l’entusiasmo alla Nasa -

Ultime Notizie dalla rete : rover Perseverance

Ilè su Marte dalla serata di ieri: un grande passo per l'umanità, è proprio il caso di dire. Raccoglierà i campioni dal suolo e entro il 2031 li porterà sulla Terra. C'è vita sul ...Passati applausi e festeggiamenti per l'ammartaggio perfetto, adesso comincia il lavoro vero delarrivato su Marte dopo un viaggio durato mesi. La partenza è stata il 30 giugno 2020. Non è il primo mezzo che la Nasa manda sul pianeta rosso, è il quinto, ma è quella con mezzi ...Il geologo James Scott ha illustrato l’enorme quantità di informazioni su Marte ricavate dallo studio delle meteoriti. Età, temperature, modellazione e quella volta che Bill Clinton annunciò al mondo ...Con lei a bordo ci sono anche 11 milioni di nomi di persone che abitano sulla Terra, tutti appassionati di astrofisica. La ricerca di vita sul "pianeta rosso" avverrà all'interno del cratere Jezero ...