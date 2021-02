(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sembra sia ormai vero ildicon un nuovo film. Dopo più di vent’anni potremmo rivedere il grande maestro grazie ad unache diventerà un. Ildi: una realtà? Gli amanti del grande registra potrebbero non credere a questa notizia. Ma sono giorni che giornali di rilievo nel mondo della cinematografia parlano deldi. Sembra infatti che siano state ritrovate nell’archivio del regista ben tre sceneggiature di film che non sono mai stati realizzati. E sembra che Bruce Hendricks e Galen Walker, produttori che hanno lavorato a successi come Il sesto senso, Armageddon e Alice in Wonderland di Tim Burton, stiano pensando di trasformareuna di queste ...

MoliPietro : Il ritorno di Kubrick: il thriller da una sceneggiatura ritrovata -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Kubrick

iCrewPlay.com

... facendo i conti con la malattia e con l'idea di non poter più farea casa . Dopo l'... dagli esponenti della Nouvelle Vague come Godard e Truffaut a, che si occupò al posto suo di "...Il maestroinvece con Arancia meccanica ci ha regalato dei personaggi che ancora oggi ... Sì lo so che qui la lista sarebbe infinita: Doc e Marty dial futuro ? E Indiana Jones ? ...Sembra che a breve potremo assistere al ritorno di Kubrick al cinema. Come? Sembra che un paio di famosi sceneggiatori ci stiano lavorando ...Ti piacerebbe l'idea di vedere un altro film del genio del cinema Stanley Kubrick? Ebbene, non sembra vero, ma pare che nell'archivio del regista siano state ritrovate ben tre sceneggiature ...