Il principino George nel mirino dei terroristi, un folle voleva avvelenare il suo gelato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un folle ha pensato di avvelenare il gelato del principe Georg e. Sahayb Abu, il 27enne arrestato a luglio con l'accusa di aver pianificato un attacco terroristico da attuare in piena pandemia avrebbe ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unha pensato diildel principe Georg e. Sahayb Abu, il 27enne arrestato a luglio con l'accusa di aver pianificato un attaccoco da attuare in piena pandemia avrebbe ...

MediasetTgcom24 : Il folle piano del terrorista: 'Veleno nel gelato per uccidere il principino George' #george… - infoitinterno : 'Volevano avvelenare il principino George', sventato il piano dei terroristi - wajtingforlouis : RT @inomniapparatus: Ma come hanno provato ad avvelenare il gelato del principino George? La gente non sta per niente bene - UnioneSarda : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda - live_palermo : 'Avvelenare il principino George', il folle piano del terrorista -