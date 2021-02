Il Principe Filippo ancora in ospedale | Regno Unito col fiato sospeso Le sue condizioni e cosa si è scoperto sulle cause del ricovero

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Harry pronto a partire se il principe Filippo peggiorasse. 'Si è isolato per non farsi bloccare dal Covid' https://t.co… - HuffPostItalia : Harry pronto a partire se il principe Filippo peggiorasse. 'Si è isolato per non farsi bloccare dal Covid' - fanpage : Il principe Filippo è ancora ricoverato, terza notte in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

Ilha trascorso la terza notte in ospedale , dopo il ricovero dello scorso martedì presso l'ospedale King Edward VII di Londra. Misure precauzionali in seguito a un malessere dei giorni ...in ospedale, come sta?in ospedale, come sta ? Dopo il malore di qualche giorno fa e una serie di acciacchi che lo hanno portato ad optare per il ricovero presso King ...Il duca di Edimburgo si appresta intanto a trascorrere la sua terza notte in ospedale, dove è stato ricoverato come “misura precauzionale” in seguito a un malore ...Il malore di cui è stato vittima il nonno Filippo potrebbe richiedere un rientro in patria da parte del principe Harry che ha scelto per questo di autoisolarsi in via precauzionale nella sua casa in C ...