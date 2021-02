Il presidente di Moderna: "Contro le varianti ragioniamo sulla terza dose di vaccino" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto Contro una variante del coronavirus”. A dirlo è Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, specificando: “Non è detto che per affrontare le varianti servano nuovi vaccini. Stiamo per esempio ragionando sulla possibilità di somministrare una terza dose (booster) del vaccino sviluppato sulla sequenza originaria. Dopo la somministrazione, l’organismo produce anticorpi diretti verso molte parti della proteina Spike (che permette al virus di entrare nelle cellule, ndr): una variante può sfuggire in alcuni punti, ma non in tutti”. Approfondendo la questione varianti e l’eventuale ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A noi bastano due settimane per sviluppare undirettouna variante del coronavirus”. A dirlo è Noubar Afeyan, cofondatore ediin un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, specificando: “Non è detto che per affrontare leservano nuovi vaccini. Stiamo per esempio ragionandopossibilità di somministrare una(booster) delsviluppatosequenza originaria. Dopo la somministrazione, l’organismo produce anticorpi diretti verso molte parti della proteina Spike (che permette al virus di entrare nelle cellule, ndr): una variante può sfuggire in alcuni punti, ma non in tutti”. Approfondendo la questionee l’eventuale ...

