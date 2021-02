«Il portale delle vaccinazioni di Lombardia funziona. Mancano i vaccini» (Di venerdì 19 febbraio 2021) «È vero, abbiamo avuto un po' di problemi nelle prime ore, poi però risolto il problema il sistema ha retto ed ora non ci dà preoccupazioni». Gestire una piattaforma su cui gli oltre 10 milioni di abitanti della Lombardia dovranno passare per la loro vaccinazione contro il Covid non è una cosa da poco. I numeri, e bastano quelli, raccontano cosa sia successo lunedì 15 alle ore 13, momento in cui è stata messa online. «Avevamo in attesa sul cloud da una decina di minuti ben 50 mila utenti – ci spiega Lorenzo Gubian, Direttore Generale di Aria spa – due secondi dopo l'apertura della piattaforma avevamo ben 10mila persone entrate per la registrazione. Numeri impressionanti: a quel punto c'è stata una congestione nella fase di invio del codice via sms dal nostro provider telefonico. Sono state ore concitate, anche con una buona dose di tensione ma alla fine, in tre ore con ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) «È vero, abbiamo avuto un po' di problemi nelle prime ore, poi però risolto il problema il sistema ha retto ed ora non ci dà preoccupazioni». Gestire una piattaforma su cui gli oltre 10 milioni di abitanti delladovranno passare per la loro vaccinazione contro il Covid non è una cosa da poco. I numeri, e bastano quelli, raccontano cosa sia successo lunedì 15 alle ore 13, momento in cui è stata messa online. «Avevamo in attesa sul cloud da una decina di minuti ben 50 mila utenti – ci spiega Lorenzo Gubian, Direttore Generale di Aria spa – due secondi dopo l'apertura della piattaforma avevamo ben 10mila persone entrate per la registrazione. Numeri impressionanti: a quel punto c'è stata una congestione nella fase di invio del codice via sms dal nostro provider telefonico. Sono state ore concitate, anche con una buona dose di tensione ma alla fine, in tre ore con ...

News_24it : “Sono partite bene da questa notte a mezzanotte le prenotazioni riservate ai docenti ed il corpo scolastico di scuo… - statodelsud : «Il portale delle vaccinazioni di Lombardia funziona. Mancano i vaccini» - Pino__Merola : «Il portale delle vaccinazioni di Lombardia funziona. Mancano i vaccini» - PalazzoGrimani : Il magnifico portale in marmi policromi fa intravedere una delle nicchie maggiori della #Tribuna con la statua di… - bibliounisa : #CBAforma #biblioUNISA4dev Per sapere di più dell'impegno delle biblioteche UNISA per la sostenibilità visitate… -

Ultime Notizie dalla rete : portale delle Inghilterra, principino George bersaglio di un attentato: veleno nel gelato Secondo il portale web internazionale di ' Sky News ', un agente sotto copertura ha testimoniato ... nutra comunque delle riserve in merito alla veridicità della cosa . Se però i fatti dovessero essere ...

Nuovo preventivatore Ivass col contratto Rca unico: in arrivo Un portale che con pochi clic consentirà di avere sott'occhio tutti i prezzi: gestito dall'Ivass (... Così non ci saranno più dubbi sui costi delle polizze. Tutti perfettamente confrontabili grazie a ...

Dimissioni volontarie online, invio via mail quando il portale è fuori servizio Informazione Fiscale Citylife Milano. L’architettura internazionale Gli spazi in passato occupati dalla Fiera di Milano sono oggi trasformati in un moderno quartiere dove svettano tre grattacieli ultramoderni. Sul portale MyVideoimage.com le immagini delle nuove archi ...

Maturità 2021, il ministro Bianchi conferma il maxi-orale: 1 maturando su 2 è d’accordo Per avere l’ufficialità sulla struttura del prossimo esame di Stato manca solo il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Una decisione che incontra il favore degli studenti. Ma non ...

Secondo ilweb internazionale di ' Sky News ', un agente sotto copertura ha testimoniato ... nutra comunqueriserve in merito alla veridicità della cosa . Se però i fatti dovessero essere ...Unche con pochi clic consentirà di avere sott'occhio tutti i prezzi: gestito dall'Ivass (... Così non ci saranno più dubbi sui costipolizze. Tutti perfettamente confrontabili grazie a ...Gli spazi in passato occupati dalla Fiera di Milano sono oggi trasformati in un moderno quartiere dove svettano tre grattacieli ultramoderni. Sul portale MyVideoimage.com le immagini delle nuove archi ...Per avere l’ufficialità sulla struttura del prossimo esame di Stato manca solo il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Una decisione che incontra il favore degli studenti. Ma non ...