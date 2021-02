Il piano di Draghi per i vaccini: metà degli italiani vaccinati entro l’estate (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come cambierà la campagna vaccinale in Italia con il governo Draghi? Questa mattina si potrebbe già svolgere a Palazzo Chigi una riunione tra CTS, i ministri, e forse, prima che partecipi al G7 sulla pandemia, anche il nuovo presidente del Consiglio. L’obiettivo è salvare il turismo estivo, vaccinando la metà degli italiani per l’estate Come già noto l’esecutivo Draghi punta ad accelerare la campagna vaccinale, estendendo i luoghi in cui gli italiani potranno ricevere le dosi, a partire dagli aeroporti e caserme e bloccando il piano delle Primule di Arcuri. Sarà coinvolta anche la Protezione Civile e si punta ad un accordo con i medici di famiglia. Spiega Tommaso Ciriaco su Repubblica che proprio a loro sarebbe affidata la somministrazione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Come cambierà la campagna vaccinale in Italia con il governo? Questa mattina si potrebbe già svolgere a Palazzo Chigi una riunione tra CTS, i ministri, e forse, prima che partecipi al G7 sulla pandemia, anche il nuovo presidente del Consiglio. L’obiettivo è salvare il turismo estivo, vaccinando laperCome già noto l’esecutivopunta ad accelerare la campagna vaccinale, estendendo i luoghi in cui glipotranno ricevere le dosi, a partire dagli aeroporti e caserme e bloccando ildelle Primule di Arcuri. Sarà coinvolta anche la Protezione Civile e si punta ad un accordo con i medici di famiglia. Spiega Tommaso Ciriaco su Repubblica che proprio a loro sarebbe affidata la somministrazione dei ...

