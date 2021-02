Il Pd ha condiviso per sbaglio la candidatura di Roberto Gualtieri a sindaco di Roma? (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle si stringe anche fuori dal Parlamento. O almeno, in questa direzione sembrano andare alcuni indicatori: nella mattina del 19 febbraio, per pochi minuti, è stata resa pubblica quella che potrebbe essere la pagina Facebook ufficiale del futuro candidato a sindaco di Roma della coalizione Pd e M5s: l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis Roberto Gualtieri, che da qualche giorno le cronache danno come nome su cui la neonata coalizione avrebbe trovato un accordo. Dopo l’intergruppo al Senato, l’alleanza tra Pd e M5s si starebbe quindi spostando anche sul piano locale. Sulla pagina – ora cancellata – a fianco della foto di Gualtieri si vedeva una freccia gialla su sfondo blu con scritto “Roma al futuro” e 5 stelle gialle al di ... Leggi su wired (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 stelle si stringe anche fuori dal Parlamento. O almeno, in questa direzione sembrano andare alcuni indicatori: nella mattina del 19 febbraio, per pochi minuti, è stata resa pubblica quella che potrebbe essere la pagina Facebook ufficiale del futuro candidato adidella coalizione Pd e M5s: l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis, che da qualche giorno le cronache danno come nome su cui la neonata coalizione avrebbe trovato un accordo. Dopo l’intergruppo al Senato, l’alleanza tra Pd e M5s si starebbe quindi spostando anche sul piano locale. Sulla pagina – ora cancellata – a fianco della foto disi vedeva una freccia gialla su sfondo blu con scritto “al futuro” e 5 stelle gialle al di ...

