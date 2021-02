Il Papa riceve la Sampdoria: “Non perdete mai l’amore per il calcio come da bambini” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano i dirigenti e i calciatori della Sampdoria. L’udienza si è svolta nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano. E’ durato circa 20 minuti l’incontro: il presidente Massimo Ferrero, che ha organizzato direttamente l’udienza grazie ai buoni rapporti con le istituzioni vaticane, e il tecnico Claudio Ranieri hanno ringraziato il Santo Padre a nome di tutta la dirigenza e i giocatori. Il Santo Padre con un breve discorso ha ricordato i valori fondamentali dello sport: “Bisogna giocare sempre da squadra” e “non perdere mai l’amore per il calcio, come quando si era bambini”. Al Papa è stata consegnata poi una maglia della squadra e un gagliardetto commemorativo dell’incontro. La #Sampdoria in udienza da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021)Francesco ha ricevuto in Vaticano i dirigenti e i calciatori della. L’udienza si è svolta nella Sala Clementina del Palazzo apostolico vaticano. E’ durato circa 20 minuti l’incontro: il presidente Massimo Ferrero, che ha organizzato direttamente l’udienza grazie ai buoni rapporti con le istituzioni vaticane, e il tecnico Claudio Ranieri hanno ringraziato il Santo Padre a nome di tutta la dirigenza e i giocatori. Il Santo Padre con un breve discorso ha ricordato i valori fondamentali dello sport: “Bisogna giocare sempre da squadra” e “non perdere maiper ilquando si era”. Alè stata consegnata poi una maglia della squadra e un gagliardetto commemorativo dell’incontro. La #in udienza da ...

f_gasparroni : Papa: riceve Scholas e loda impegno giovani nella pandemia - Oltretevere - - siciliafeed : Papa riceve in Vaticano dirigenti e calciatori Sampdoria - ansa_lazio : Papa riceve in Vaticano dirigenti e calciatori Sampdoria - AnsaLiguria : Papa riceve in Vaticano dirigenti e calciatori Sampdoria. Il Pontefice: 'Bisogna giocare sempre da squadra' #ANSA - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Papa Francesco riceve in Vaticano i dirigenti e i calciatori del club blucerchiato -