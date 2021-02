Il ministro dello sport francese | “Mbappé resti al Paris Saint-Germain”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Kylianè un patrimonio del calcio, al punto che lo stesso Stato vorrebbe trattenerlo nei confini del territorio nazionale per le prossime stagioni. Per questo motivo, addirittura ildi Francia, Roxana Maracineanu, si è espressa così ai microfoni di France Info. Kylian, resta in Francia. Vogliamo continuare a guardarti giocare così, abbiamo bisogno di te. I tifosi e il club hanno bisogno di te, i più giovani avranno un esempio da seguire. L'articolo ilNapolista.