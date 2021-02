Il ministero: Rt 0,91, le Marche meritano il giallo. Acquaroli: focolai in calo. Il rischio arancione? I contagi della provincia di Ancona (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ancona - Il giorno del giudizio. Oggi le Marche sapranno con certezza se i dati sul contagio da Covid 19 si tradurranno in uno scivolamento verso la zona arancione, oppure - come spera la Regione - ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 19 febbraio 2021)- Il giorno del giudizio. Oggi lesapranno con certezza se i dati sulo da Covid 19 si tradurranno in uno scivolamento verso la zona, oppure - come spera la Regione - ...

infoitsalute : Marche ancora in zona Gialla? Acquaroli: “Venerdì lo sapremo, attendiamo Ministero” - AntonioSbraga : Il “giallo” sul paventato ritorno in Zona Arancione non verrà svelato prima di domani. Per ora sul tavolo del Minis… - picenooggi : Marche ancora in zona Gialla? Acquaroli: “Venerdì lo sapremo, attendiamo Ministero” - ComuneJesi : RT @AnsaMarche: Covid, limitazioni entrata e uscita provincia Ancona. Acquaroli, fino a sabato. Misura dopo confronto Iss e Ministero https… - eleonorantonell : RT @AnsaMarche: Covid, limitazioni entrata e uscita provincia Ancona. Acquaroli, fino a sabato. Misura dopo confronto Iss e Ministero https… -