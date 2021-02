Il Messina esonera l’allenatore Pino Rigoli mentre è ricoverato in ospedale a causa del Covid (Di venerdì 19 febbraio 2021) È stata decisiva la sconfitta nello scontro al vertice contro l’Acireale per la lotta al titolo che darebbe l’accesso diretto alla Lega Pro. Ma a sconvolgere della decisione del FC Messina di esonerare il suo allenatore, Pino Rigoli, è il fatto che il tecnico non si trovava già da settimane, come riportano i quotidiani locali, sulla panchina dei giallorossi siciliani a guidare i suoi ragazzi, ma in ospedale, a lottare contro il Covid, mentre a bordo campo c’era il suo vice, Leo Criaco. La decisione del club, che lo ha rimpiazzato richiamando sullo stretto Massimo Costantino, comunicandolo con una nota ufficiale uscita poco dopo la sconfitta nel recupero di campionato di mercoledì, finito 2 a 1 per i catanesi, ha suscitato la reazione di una parte della tifoseria che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) È stata decisiva la sconfitta nello scontro al vertice contro l’Acireale per la lotta al titolo che darebbe l’accesso diretto alla Lega Pro. Ma a sconvolgere della decisione del FCdire il suo allenatore,, è il fatto che il tecnico non si trovava già da settimane, come riportano i quotidiani locali, sulla panchina dei giallorossi siciliani a guidare i suoi ragazzi, ma in, a lottare contro ila bordo campo c’era il suo vice, Leo Criaco. La decisione del club, che lo ha rimpiazzato richiamando sullo stretto Massimo Costantino, comunicandolo con una nota ufficiale uscita poco dopo la sconfitta nel recupero di campionato di mercoledì, finito 2 a 1 per i catanesi, ha suscitato la reazione di una parte della tifoseria che si ...

