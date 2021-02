Il M5S caccia i contrari al governo Draghi. Il nuovo gruppo pensa al simbolo dell’Italia dei Valori (Di venerdì 19 febbraio 2021) La fiducia al governo Draghi ha provocato reazioni forti anche all’interno del Movimento 5 Stelle. 15 senatori e 16 deputati pentastellati hanno scelto di votare in maniera contraria rispetto a quanto stabilito dal M5S, anche in seguito al voto sulla piattaforma Rousseau (con il 59% dei votanti favorevoli al sostegno al nuovo governo). Sono quindi trentuno, in tutto, i parlamentari grillini che non hanno accordato la fiducia al governo Draghi. Il Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere che tutti coloro che hanno votato “no” possono considerarsi espulsi, come d’altronde già avvenuto negli anni precedenti con altri deputati e senatori eletti con il M5S. Anche per questo motivo i dissidenti pentastellati hanno intenzione di organizzarsi e strutturarsi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 febbraio 2021) La fiducia alha provocato reazioni forti anche all’interno del Movimento 5 Stelle. 15 senatori e 16 deputati pentastellati hanno scelto di votare in manieraa rispetto a quanto stabilito dal M5S, anche in seguito al voto sulla piattaforma Rousseau (con il 59% dei votanti favorevoli al sostegno al). Sono quindi trentuno, in tutto, i parlamentari grillini che non hanno accordato la fiducia al. Il Movimento 5 Stelle ha già fatto sapere che tutti coloro che hanno votato “no” possono considerarsi espulsi, come d’altronde già avvenuto negli anni precedenti con altri deputati e senatori eletti con il M5S. Anche per questo motivo i dissidenti pentastellati hanno intenzione di organizzarsi e strutturarsi, ...

