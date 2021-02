Il libro di Rocco Casalino andrebbe preso sul serio

Leggi su wired

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Negli ultimi giorni la mia bolla si è riempita di commenti e di estratti da Il portavoce, l’autobiografia diedita da Piemme la cui copertina si rifà esplicitamente a un poster della serie tv House of Cards – come a suggerire un parallelismo tra l’ex portavoce del premier Conte e il politico maneggione e manipolatore che riesce a diventare presidente degli Stati Uniti interpretato da Kevin Spacey. La maggior parte della gente che comprava, leggeva e citava il, però, lo faceva con un intento più o meno ironico: facciamoci due risate con questo egotrip di. Ancora una volta, insomma, l’opinione pubblica mainstream guardava– l’ex concorrente del Grande Fratello, il parvenu della politica – dall’alto in basso, concentrandosi solo sulle sue goffaggini, sulle cadute di ...