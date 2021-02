“Il killer ripreso da una telecamera” Ilenia Fabbri | lo hanno scoperto gli inquirenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si torna a parlare di, la donna uccisa a Faenza. È stato appena diffusa la notizia che in un video registrato da unadi sorveglianza nella zona, potrebbe essere stato immortalato l’assassino. È l’ultima novità nelle indagini sull’omicidio della 46enne trovata morta sgozzata lo scorso 6 febbraio, un delitto per cui è indagato finora solo l’ex marito della donna, accusato di concorso in omicidio con un’altra persona. In un filmato registrato da unainstallata su un’abitazione privata di via Testi, nei pressi dell’appartamento di via Corbara doveè stata ammazzata, si vede una sagoma scura e potrebbe essere proprio il. Il, si ipotizza non professionista, alla luce di alcuni elementi emersi relativamente all’omicidio ...