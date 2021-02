“Il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo”, il nuovo attacco di Costanzo che svela di chi è la “colpa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le pagine di nuovo, nella sua rubrica settimanale, Maurizio Costanzo torna ad attaccare con forza il Grande Fratello Vip, senza risparmiare nemmeno una frecciatina al programma condotto da Alfonso Signorini. “Il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo”, il nuovo attacco di Costanzo Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tra le pagine di, nella sua rubrica settimanale, Mauriziotorna ad attaccare con forza ilVip, senza risparmiare nemmeno una frecciatina al programma condotto da Alfonso Signorini. “IlVip hail”, ildiSe ilVip hailnon è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - kweenstronza : RT @mesch1na: ma posso o no dirvi che queste due sono a mio avviso le migliori concorrenti che il grande fratello vip ha mai avuto https:/… - kweenstronza : RT @pazzeska4: una corrente del grande fratello portogallo vuole omaggiare dayane e luca ?????????????? -