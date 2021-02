Il Governo prende il largo ma adesso la sfida è governare. Ottenuta la fiducia nei due rami del Parlamento inizia l’era dell’unità nazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo giro e seconda maxi fiducia per il premier Mario Draghi, che ieri alla Camera ha incassato 535 sì e 56 no, mentre 5 sono stati gli astenuti. Come già successo mercoledì sera Palazzo Madama, a sostenere l’esecutivo è una larga maggioranza composta da M5S, Pd, Lega, FI, Iv, e LeU. Confermato il no di FdI, emergono malumori anche all’interno di Liberi e Uguali e soprattutto nel MoVimento: dopo l’espulsione dei 15 senatori che hanno votato contro la fiducia, anche dieci deputati si sono espressi negativamente, due hanno scelto l’astensione. “La decisione che ci ha portato ad aderire al Governo ha provocato un grande travaglio interno al M5S, comprensibile e per certi versi giustificato. Saranno il tempo e le scelte del Governo a pacare il travaglio o estenderne gli effetti”, ha detto il capogruppo Davide Crippa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo giro e seconda maxiper il premier Mario Draghi, che ieri alla Camera ha incassato 535 sì e 56 no, mentre 5 sono stati gli astenuti. Come già successo mercoledì sera Palazzo Madama, a sostenere l’esecutivo è una larga maggioranza composta da M5S, Pd, Lega, FI, Iv, e LeU. Confermato il no di FdI, emergono malumori anche all’interno di Liberi e Uguali e soprattutto nel MoVimento: dopo l’espulsione dei 15 senatori che hanno votato contro la, anche dieci deputati si sono espressi negativamente, due hanno scelto l’astensione. “La decisione che ci ha portato ad aderire alha provocato un grande travaglio interno al M5S, comprensibile e per certi versi giustificato. Saranno il tempo e le scelte dela pacare il travaglio o estenderne gli effetti”, ha detto il capogruppo Davide Crippa ...

