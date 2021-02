Il "Gigante buono", in Calabria l'albero che punta al record europeo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un albero maestoso, di bellezza imponente, capace di vincere il concorso “albero italiano 2020” e di concorrere, proprio in questi giorni, all'European Tree of the Year 2021. Si tratta del Platano di Curinga, centro in provincia di Catanzaro. La storia di questo splendido esemplare è millenaria. L'età stimata della pianta è di mille anni, ma le radici potrebbero essere ancora più vecchie. Incastonato in un bosco di pino nero, si trova a poche centinaia di metri dai ruderi dell'Eremo di Sant'Elia Vecchio, la cui costruzione risalirebbe al IX secolo ad opera dei monaci basiliani. Secondo quanto tramandato in paese, sarebbe stato proprio un monaco a mettere a dimora la piantina, poi diventata un maestoso platano orientale, che è diventato un monumento naturale d'incomparabile valore. Per gli abitanti di Curinga è il “Gigante ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unmaestoso, di bellezza imponente, capace di vincere il concorso “italiano 2020” e di concorrere, proprio in questi giorni, all'European Tree of the Year 2021. Si tratta del Platano di Curinga, centro in provincia di Catanzaro. La storia di questo splendido esemplare è millenaria. L'età stimata della pianta è di mille anni, ma le radici potrebbero essere ancora più vecchie. Incastonato in un bosco di pino nero, si trova a poche centinaia di metri dai ruderi dell'Eremo di Sant'Elia Vecchio, la cui costruzione risalirebbe al IX secolo ad opera dei monaci basiliani. Secondo quanto tramandato in paese, sarebbe stato proprio un monaco a mettere a dimora la piantina, poi diventata un maestoso platano orientale, che è diventato un monumento naturale d'incomparabile valore. Per gli abitanti di Curinga è il “...

sulsitodisimone : Il 'Gigante buono', in Calabria l'albero che punta al record europeo - DanCrpt : @ilCriptonauta @PannaSalmone @Polkadot Lotecoin. Il gigante buono - RosannaMarani : IL MILLENARIO PLATANO DI CURINGA, IL GIGANTE BUONO CHE SOGNA IL RECORD EUROPEO - mkidj : @MarcoSghy @Gigi78498353 @Danielegiuglio @Rigna_over Purtroppo lui passa per 'bad guy' Invece l'altro è disegnato c… - mkidj : RT @FMCROfficial: Ricordiamoci sempre che quello che è successo con Ibra è tutta colpa di Zlatan perchè Romelino non è un rissoso lui è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigante buono Rocco Hunt & Geolier, nuovo duetto per i rapper da record ... per l'esattezza dal 17 febbraio 2014, giorno della pubblicazione della celebre Nu juorno buono , ... mentre cammina con il figlioletto sulle spalle estasiato per un telone gigante raffigurante l'...

Bud Spencer: uomo, attore, mito Ripercorriamo ora insieme alcune tappe della vita di questo "gigante buono", che ha saputo donare tanto e che è rimasto nel cuore dei fan. Carlo prima di Bud Foto di budspencerofficial.com Nato a ...

Il "Gigante buono", in Calabria l'albero che punta al record europeo AGI - Agenzia Giornalistica Italia Bud Spencer, la figlia Cristiana e l'amore per Napoli: «La vita è bella, futtetenne» Il suo motto è stato futtetenne. Che non voleva dire fregatene degli altri, anzi, il contrario: dai valore solo alle cose importanti, il resto lascialo pure andar via. Tanto ne era ...

Il "Gigante buono", in Calabria l'albero che punta al record europeo Il millenario platano di Curinga, nel Catanzarese, concorre all'European Tree of the Year 2021. Il sindaco: "E' un monumento nazionale, di una varietà unica e nel suo tronco pò ospitare anche una scol ...

... per l'esattezza dal 17 febbraio 2014, giorno della pubblicazione della celebre Nu juorno, ... mentre cammina con il figlioletto sulle spalle estasiato per un teloneraffigurante l'...Ripercorriamo ora insieme alcune tappe della vita di questo "", che ha saputo donare tanto e che è rimasto nel cuore dei fan. Carlo prima di Bud Foto di budspencerofficial.com Nato a ...Il suo motto è stato futtetenne. Che non voleva dire fregatene degli altri, anzi, il contrario: dai valore solo alle cose importanti, il resto lascialo pure andar via. Tanto ne era ...Il millenario platano di Curinga, nel Catanzarese, concorre all'European Tree of the Year 2021. Il sindaco: "E' un monumento nazionale, di una varietà unica e nel suo tronco pò ospitare anche una scol ...