Il giallo (rosso) della pagina di Gualtieri sindaco di Roma con Pd e M5S (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il giallo della pagina Facebook 'Roma al Futuro' sembra essersi risolto dopo la smentita ufficiale – inviata alla stampa attraverso una nota – del Pd capitolino: si tratta di un fake. Quella pagina, ora scomparsa dal social network, indicava Roberto Gualtieri candidato sindaco. E, fino a qui, si potrebbe parlare solamente della conferma di una notizia che circola negli ambienti politici (e giornalistici) da alcune settimane. Ma lì si parlava dell'alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle proprio a sostegno (congiunto) della candidatura dell'ex Ministro dell'Economia. LEGGI ANCHE > La vera storia del tatuaggio «Nankurunaisa» sbagliato e del video virale

