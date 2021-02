Il Fatto Quotidiano ha ufficialmente eclissato il Movimento 5 Stelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si erano tanto amati, ma anche i grandi amori sono soggetti a crisi e – a volte – alla rottura. Non è una critica, ma una realtà oggettiva testimoniata dalla prima pagina di oggi de Il Fatto Quotidiano contro M5S. Il titolo d’apertura e l’editoriale di Marco Travaglio segnano la fine di una stima nei confronti del Movimento pentastellato. Già prima del voto di fiducia al governo Draghi, i rapporti si erano incrinati. Almeno ideologicamente. Ora, però, la cacciata dei senatori e, probabilmente, anche dei deputati che hanno deciso di votare contro il nuovo esecutivo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea, è diventata la classica goccia che ha Fatto traboccare il vaso. LEGGI ANCHE > Senaldi ammicca a un complotto governativo contro Salvini Ed ecco che oggi, venerdì 19 febbraio 2021, si arriva alla resa ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si erano tanto amati, ma anche i grandi amori sono soggetti a crisi e – a volte – alla rottura. Non è una critica, ma una realtà oggettiva testimoniata dalla prima pagina di oggi de Ilcontro M5S. Il titolo d’apertura e l’editoriale di Marco Travaglio segnano la fine di una stima nei confronti delpentastellato. Già prima del voto di fiducia al governo Draghi, i rapporti si erano incrinati. Almeno ideologicamente. Ora, però, la cacciata dei senatori e, probabilmente, anche dei deputati che hanno deciso di votare contro il nuovo esecutivo guidato dall’ex Presidente della Banca Centrale Europea, è diventata la classica goccia che hatraboccare il vaso. LEGGI ANCHE > Senaldi ammicca a un complotto governativo contro Salvini Ed ecco che oggi, venerdì 19 febbraio 2021, si arriva alla resa ...

