«Il Divin Codino» su Netflix, arriva il film su Roberto Baggio nel giorno del suo compleanno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Non una data qualunque. La piattaforma streaming ha scelto il giorno del 54esimo compleanno di Roberto Baggio, il 18 febbraio, per annunciare che prossimamente arriverà un film sulla vita del campione italiano. Netflix aveva fatto trapelare i primi dettagli sul biopic dedicato al Pallone d'oro alla fine del 2019. Il film Il Divin Codino sarà la «cronistoria dei 22 anni di carriera della star del calcio Roberto Baggio che include il difficile esordio come giocatore e le divergenze con alcuni dei suoi allenatori», si legge nella la sinossi ufficiale. Per ora, non si conosce ancora la data di uscita, anche se Netflix Italia ha fatto intendere che il film sarà ...

