Il Divin Codino | in arrivo su Netflix il film su Roberto Baggio

In arrivo prossimamente su Netflix Il Divin Codino, film dedicato alla vita del calciatore italiano Roberto Baggio Netflix Italia ha annunciato l'arrivo sulla piattaforma di streaming mondiale di Il Divin Codino, film dedicato all'ex calciatore italiano e ora dirigente sportivo Roberto Baggio. Considerato uno dei più grandi calciatori al mondo, Baggio era spesso soprannominato Divin Codino (nomignolo che, appunto, dà il titolo al film di prossima uscita) per la sua caratteristica acconciatura.

