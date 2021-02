Il discorso di Mario Draghi Bello | forse troppo | quando le parole nascondono la polvere sotto il tappeto

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi, dal punto di vista stilistico semantico e sintattico è praticamente ineccepibile, distante anni luce dalle brutture di Conte, Casalino e compagnia bella. Undi grande emozione, un po’ruffiano con la classe politica a cui si rivolge, con una quantità davveroabbondantemente di lodi e ringraziamenti a tutti, anche a chi si è dimostrato pesantemente al didella soglia minima di intelligenza richiesta dalla situazione che stiamo ancora vivendo. Avete presente, tra le tante oscenità politiche di questi mesi, la questione degli impianti sciistici, avvisati della loro chiusura venti minuti prima della chiusura effettiva, dopo giorni di silenzio in cui tutti si sono organizzati per poter lavorare? Non si discute, ovviamente, del merito, ...

Cinquecento milioni già disponibili con la legge di Bilancio e altri 3 miliardi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. L' assegno di ricollocazione che ha citato nel suo discorso al Senato come strumento principale per le politiche attive del lavoro esiste in Italia da circa cinque anni, ma è stato usato molto poco ed è ancora, di fatto, un oggetto misterioso. E anche se nel discorso programmatico tenuto in Parlamento il Presidente del Consiglio Mario Draghi non ha menzionato questo tema, il fil rouge che lega gli interventi da lui prospettati è chiaro: Di 'scelte coraggiose' ha parlato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso al Senato, premettendo che 'nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità' ma uno avanti per d ...