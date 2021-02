Il coraggio di Jago scolpito nel marmo

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 febbraio 2021)è un artista e imprenditore italiano. Lavora principalmente nella scultura e nella produzione video. Numerosi i riconoscimenti nazionali e internazionali. Oggivive e lavora a Napoli, spostandosi frequentemente tra USA, Cina e Italia. Cos’è per te l’arte? L’arte cambia usi e costumi, anticipa i tempi. Può essere un mezzo per partecipare alle dinamiche sociali, per cambiare il punto di vista sulla realtà o per condizionare scelte politiche. Nell’immediato, invece, l’artista crea le sue opere perché è mosso dal desiderio di potersi esprimere. A lungo l’artista si è affidato, seppur malvolentieri, a un art advisor per vendere le sue opere. Molti grandi artisti hanno capito solo in punto di morte che a guadagnarci non era lui ma il suo mercante. Fin dall’inizio della mia carriera non sono stato interessato a questo tipo di panorama. L’arte deve ...