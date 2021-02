“Il centro vaccinale è pronto, spero domani si parta”: l’annuncio di Festa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Il centro vaccinale anti-Covid del Campo Coni è pronto“. E’ questo l’annuncio attraverso una diretta Facebook, del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. “Abbiamo messo a tacere le cattive lingue di questi giorni – dice – C’è gente che prova a dimostrare la loro esistenza in vita, parlando di noi, ma puntualmente viene smentita sul campo”. “In più abbiamo smentito anche la dottoressa Morgante – ammette – In questa provincia qualcuno viviamo di incontinenza verbale. Bisogna guardare più alle cose serie”. “In ogni box abbiamo messo tutto ciò che ci è stato chiesto – sottolinea – Abbiamo organizzato un grande centro antivaccinale. Sono orgoglioso del lavoro svolto. Ora mi auguro che da domani questo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ilanti-Covid del Campo Coni è“. E’ questoattraverso una diretta Facebook, del sindaco di Avellino, Gianluca. “Abbiamo messo a tacere le cattive lingue di questi giorni – dice – C’è gente che prova a dimostrare la loro esistenza in vita, parlando di noi, ma puntualmente viene smentita sul campo”. “In più abbiamo smentito anche la dottoressa Morgante – ammette – In questa provincia qualcuno viviamo di incontinenza verbale. Bisogna guardare più alle cose serie”. “In ogni box abbiamo messo tutto ciò che ci è stato chiesto – sottolinea – Abbiamo organizzato un grandeanti. Sono orgoglioso del lavoro svolto. Ora mi auguro che daquesto ...

