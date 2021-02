MashableItalia : Il caso #Gamestop sbarca al Congresso americano e lo youtuber che ha iniziato tutto si presenta con un meme (di… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Caso GameStop, l’audizione: il fondatore di Robinhood difende lo stop agli acquisti - moneypuntoit : ?? Caso GameStop: Robinhood respinge le accuse alle audizioni del Parlamento USA ?? - claudiofiera : Il caso Gamestop finisce al Congresso degli Stati Uniti: ecco come si difendono i protagonisti… - ritwittalo : Il caso Gamestop finisce al Congresso degli Stati Uniti: ecco come si difendono i protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : caso Gamestop

E' diventata un tutti contro Robinhood l'audizione alla Commissione dei Servizi finanziari della Camera Usa sul. L'audizione si è resa necessaria per tentare di capire come un gruppo di utenti iscritti a Reddit sia riuscito a provocare ingenti perdite a carico di nomi brillanti nel mondo di Wall ...... i piani finanziari europei, e il Rcep, finanza sostenibile e criteri ESG, l'impatto sociale degli investimenti, e la governance, le criptovalute e l'oro, l'NPL, short selling ee ...Ieri, durante le audizioni al Congresso sul caso GameStop, il CEO di Robinhood ha respinto le accuse avanzate dalla Commissione Finanza della Camera. Alla sbarra anche i vertici di Reddit, Melvin Capi ...E’ diventata un tutti contro Robinhood l’audizione alla Commissione dei Servizi finanziari della Camera Usa sul caso GameStop. L’audizione si è resa necessaria per tentare di capire come un gruppo di ...