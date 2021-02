Il Cardinale Ruini compie 90 anni “Da sacerdote mi innamorai | ma ho resistito”

Leggi su zon

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Iloggi 90e racconta passaggi della sua lunga vita privata e religiosa in un’intervista al Corriere della Sera Anche ilha sofferto per amore. Ed è lui stesso a rivelarlo. Nel giorno del suo 90esimo copleanno, racconta brani importanti del suo percorso di vita privata ed ecclesiastica. “Fidanzato mai. Sono stato attratto fortemente da alcune donne, ma ho sempre cercato di resistere e, pur soffrendo, ci sono riuscito, con l’aiuto decisivo del Signore” afferma in un’intervista rilasciata al Corriere. E quando gli hanno chiesto se questo è successo prima o dopo il sacerdozio,ha ammesso: “Anche dopo. L’attrazione per le donne è inestirpabile nell’uomo e di per sé non è affatto un peccato“. Della serie, anche i prelati ...