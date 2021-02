Il Cantante Mascherato, secondo eliminato non svelato dalla Carlucci: il motivo (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella quarta puntata de Il Cantante Mascherato di venerdì 19 febbraio 2021 ci sarebbero dovute essere due eliminazioni. Durante la prima parte della diretta, infatti, i 5 concorrenti rimasti in gara si sono sfidati e ad arrivare allo spareggio finale sono stati la maschera del Gatto e quello della Farfalla. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la propria identità doveva essere la maschera del Gatto. Il Cantante Mascherato: il secondo eliminato della puntata del 19 febbraio non viene svelato, il motivo La seconda eliminazione, invece, non è stata svelata, anche se era stata annunciata dalla conduttrice a inizio puntata: Milly Carlucci ha sforato di diversi minuti rispetto all’orario solito in cui finisce ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 febbraio 2021) Nella quarta puntata de Ildi venerdì 19 febbraio 2021 ci sarebbero dovute essere due eliminazioni. Durante la prima parte della diretta, infatti, i 5 concorrenti rimasti in gara si sono sfidati e ad arrivare allo spareggio finale sono stati la maschera del Gatto e quello della Farfalla. Il pubblico votante da casa ha deciso che a svelare la propria identità doveva essere la maschera del Gatto. Il: ildella puntata del 19 febbraio non viene, ilLa seconda eliminazione, invece, non è stata svelata, anche se era stata annunciataconduttrice a inizio puntata: Millyha sforato di diversi minuti rispetto all’orario solito in cui finisce ...

