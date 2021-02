“Il Cantante Mascherato” anticipazione clamorosa | mai accaduto prima | semifinale avvincente

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il2021 è giunto alla: tra esibizioni, rivelazioni e colpi di scena, il programma di RaiUno sta per volgere al termine. E questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, i protagonisti rimasti si sfideranno ancora una volta incuriosendo l’appassionatissima giuria. Sotto lo sguardo attento di Patty Pravo, Costantino Della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo, Milly Carlucci detterà i tempi delle nuove performance. Con una novità tutta da scoprire. Leggi anche >> “Il” al via la seconda edizione: Milly Carlucci svela nuovi indizi “Il, cinque le maschere in gara: cosa accadrà Dei nove concorrenti in gara a Il...

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Venerdì 19 febbraio: è tempo di una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip . Su Rai 1 invece è la volta de Il, giunto alla penultima puntata. Ma cos'altro ci aspetta questa sera in tv? Lo scopriamo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai ...I programmi di venerdì 19 febbraio Stasera, torna la sfida tra Il(Rai1) e il Grande Fratello Vip (Canale 5). La Rai propone anche la serie The Resident (Rai2), il programma ...Il "Cantante Mascherato" 2021 è giunto alla semifinale: tra rivelazioni e colpi di scena, un'anticipazione clamorosa per la penultima puntata ...Caterina Balivo pronta per la semifinale de Il cantante mascherato: "Milly, stasera non hai scampo!" E' tutto pronto per la quarta puntata de Il cantante ...