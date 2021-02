Il Cantante Mascherato 2021, Lupo canta Non mollare mai (foto e video) (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella prima manche della quarta puntata del 19 febbraio 2021 de Il cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Lupo, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio. Lupo ha cantato il brano “Non mollare mai”, brano di Gigi D’Alessio, cantante che, secondo la giuria si nasconde sotto la maschera. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella prima manche della quarta puntata del 19 febbraiode Il, il talent show/detection game in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio.hato il brano “Nonmai”, brano di Gigi D’Alessio,che, secondo la giuria si nasconde sotto la maschera. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. ...

tizianosmile1 : Al Cantante Mascherato nominano Gigi D'Alessio e io faccio questo thread. Coincidenze? Io non credo. - drtsfplsr : la quantità di serotonina che il mio corpo produce mentre guardo il cantante mascherato...... pazzesco - Kariswhoo : smesso di fare supposizioni sul cantante mascherato perché tanto è impossibile questi ogni sera cambiano voce prima… - MatteoSelfinio : @fabiofabbretti Il corpo di ballo de Il Cantante mascherato è formato quasi al completo da ex Amici - maisonwavy : hui è andato al milt4re o in realtà è al cantante mascherato? unite i punti -