Il Cantante Mascherato 2021 | Farfalla canta Nessun Dolore foto e video

Nella quarta puntata del 19 febbraio 2021 de Il cantante Mascherato, il talent show/detection game in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all'esibizione di Farfalla, maschera dietro cui si nasconde un misterioso personaggio. Farfalla ha cantato il brano Nessun Dolore, di Lucio Battisti (rifatta anche da Giorgia). A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato da Simone di Pasquale e Sara Di Vaira. Tra i nomi fatti il più gettonato è stato Mietta (3 voti), ma anche Anna ...

Senzanomeconlak : Ma io sapevo che al cantante mascherato dovessero solamente cantare e scoprire le maschere?? - mmichelaf : Sto vedendo per la prima volta in vita mia il cantante mascherato e sono basita - itsfra_ : Giro sul Cantante Mascherato e c'è Il Mondo ?????? #tzvip - soulheit : non io che sono tentata di scrivere il mio numero in dm all’account del cantante mascherato su ig solo per gatto #IlCantanteMascherato - DemisChaos : C’è un po’ di Cantante Mascherato in questa Reunion di Ballando con le stelle... #IlCantanteMascherato -