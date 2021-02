Il Cantante Mascherato 2: eliminato Gatto (Sergio Assisi), secondo smascheramento rinviato (Di sabato 20 febbraio 2021) Sergio Assisi e Milly Carlucci Sono Lupo e Pappagallo i primi due finalisti ufficiali della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Sulla loro vera identità ancora ci si interroga e si indagherà per tutta la prossima settimana; la finale di venerdì prossimo si aprirà con lo spareggio tra Orsetto e Farfalla, mentre è definitivamente caduta la maschera del Gatto. In attesa del gran finale il programma di Milly Carlucci ha cominciato a giocare sul serio, coinvolgendo i maggiori indiziati in clip e telefonate per sviare i sospetti o, al contrario, stuzzicare ulteriormente la curiosità di pubblico e giuria. Proprio come avvenuto lo scorso anno con Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti, coinvolti come possibili anime del Leone, stavolta si sono palesati attraverso videomessaggi Gigi D’Alessio e ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 febbraio 2021)e Milly Carlucci Sono Lupo e Pappagallo i primi due finalisti ufficiali della seconda edizione de Il. Sulla loro vera identità ancora ci si interroga e si indagherà per tutta la prossima settimana; la finale di venerdì prossimo si aprirà con lo spareggio tra Orsetto e Farfalla, mentre è definitivamente caduta la maschera del. In attesa del gran finale il programma di Milly Carlucci ha cominciato a giocare sul serio, coinvolgendo i maggiori indiziati in clip e telefonate per sviare i sospetti o, al contrario, stuzzicare ulteriormente la curiosità di pubblico e giuria. Proprio come avvenuto lo scorso anno con Al Bano, Adriano Pappalardo e Max Giusti, coinvolti come possibili anime del Leone, stavolta si sono palesati attraverso videomessaggi Gigi D’Alessio e ...

UgoBaroni : RT @tempoweb: #IlCantanteMascherato: chi sono Orsetto e Farfalla, a notte fonda arriva il colpo di scena #20febbraio #rai1 - tempoweb : #IlCantanteMascherato: chi sono Orsetto e Farfalla, a notte fonda arriva il colpo di scena #20febbraio #rai1… - Notiziedi_it : Il Gatto de Il Cantante Mascherato 2021, chi c’era sotto la maschera? - coffeeandtv15 : Ame, venerdì prossimo vi voglio tutti compatti a vedere la finale del cantante mascherato. Non ha più senso guardar… - Kariswhoo : Non io che non avevo capito che il cantante mascherato fosse finito e stavo aspettando la fine di quella che pensav… -