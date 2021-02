Il boss stragista Filippo Graviano ha chiesto un permesso premio perché dice di essersi dissociato da Cosa nostra (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vuole un giorno di permesso premio perché sostiene di essersi dissociato da Cosa nostra. Dunque vuole uscire dal carcere senza accusare nessuno. È la richiesta avanzata al giudice di sorveglianza dell’Aquila da Filippo Graviano, il boss condannato all’ergastolo per le stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per le bombe del 1993 a Roma, Milano e Firenze, per l’omicidio del sacerdote don Pino Puglisi. A raccontarlo è Lirio Abbate sul settimanale l’Espresso. Filippo Graviano è fratello di Giuseppe, il superboss di Brancaccio che nei mesi scorsi ha parlato dei suoi presunti rapporti con Silvio Berlusconi davanti alla corte d’Assise di Reggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Vuole un giorno disostiene dida. Dunque vuole uscire dal carcere senza accusare nessuno. È la richiesta avanzata al giudi sorveglianza dell’Aquila da, ilcondannato all’ergastolo per le stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per le bombe del 1993 a Roma, Milano e Firenze, per l’omicidio del sacerdote don Pino Puglisi. A raccontarlo è Lirio Abbate sul settimanale l’Espresso.è fratello di Giuseppe, il superdi Brancaccio che nei mesi scorsi ha parlato dei suoi presunti rapporti con Silvio Berlusconi davanti alla corte d’Assise di Reggio ...

NICOLACATAR : RT @espressonline: ESCLUSIVO - IL boss stragista Graviano si dissocia davanti ai pm da Cosa nostra e chiede di uscire dal carcere. DI @Liri… - espressonline : ESCLUSIVO - IL boss stragista Graviano si dissocia davanti ai pm da Cosa nostra e chiede di uscire dal carcere. DI… - patriziasaggia : RT @nicmartega: @ValeriaParrell2 La pena di morte non dovrebbe esistere. Il resto sono strumenti essenziali per la tutela dell’ordine pubbl… - willerdino : RT @nicmartega: @ValeriaParrell2 La pena di morte non dovrebbe esistere. Il resto sono strumenti essenziali per la tutela dell’ordine pubbl… - Lellasilvi : RT @nicmartega: @ValeriaParrell2 La pena di morte non dovrebbe esistere. Il resto sono strumenti essenziali per la tutela dell’ordine pubbl… -