Il boss al 41 bis potrà ascoltare la musica. 'Ultimo residuo di libertà personale"

La musica come unica possibilità di "manifestazione della personalità", Ultimo "residuo di libertà personale" per un boss oggi 48enne, detenuto da ormai più di un ventennio al 41 bis, il cosiddetto regime del carcere duro.Domenico Strisciuglio, soprannominato "Mimmo la Luna", storico capo clan dell'omonimo gruppo mafioso di Bari, potrà avere un lettore e cd musicali per ascoltare le canzoni dei suoi cantanti preferiti. Prevalentemente musica italiana, da sentire in cuffia nella cella che è la sua casa dal 1999, dove sta scontando vecchie condanne per reati di mafia, omicidi e armi. Un carcere duro inflitto perché c'è il rischio che, nonostante la lunga detenzione, continui a dare ordini ai suoi sodali dal carcere, a ...

