Il bitcoin sfonda i 55 mila euro, nuovi record anche per Ether (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il valore di mercato di tutte le criptovalute in circolazione adesso è salito a un nuovo massimo di sempre: 1.020 miliardi di dollari Leggi su lastampa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il valore di mercato di tutte le criptovalute in circolazione adesso è salito a un nuovo massimo di sempre: 1.020 miliardi di dollari

gazzettamantova : Si tratta di 5mila dollari in più rispetto al precedente primato di 50mila dollari segnato in settimana, lo scorso… - startzai : RT @MindsetVincente: Poiché il prezzo del Bitcoin ( BTC ) ha superato i $ 55.300 nella sessione di negoziazione mattutina, la sua capitaliz… - MindsetVincente : Poiché il prezzo del Bitcoin ( BTC ) ha superato i $ 55.300 nella sessione di negoziazione mattutina, la sua capita… - lillydessi : Il bitcoin sfonda i 55 mila euro, nuovi record anche per Ether - La Stampa - Giuseppe_dirosa : Bitcoin sfonda i 55 mila dollari, market cap di 3 trilioni, 1/10 dell'oro. Addio riserva aurea -