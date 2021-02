Il 16enne accusato per l’omicidio di Romeo Bondanese è stato scarcerato: “Non voleva uccidere” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Camillo B., il ragazzo di 16 anni che era stato accusato per la morte di Romeo Bondanese di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili, lesioni gravi e violazione della legge armi, per aver portato fuori casa un coltello, è tornato a casa. Il sedicenne era in stato di fermo in un centro di accoglienza minorile di Roma. Ora l’accusa è cambiata: omicidio preterintenzionale, perché Camillo non voleva uccidere. E ora si trova ai domiciliari. Da subito era stato chiaro che tutto era nato per una banale rissa: una lite innescata da “futili motivi”, come aveva confermato il questore di Latina Michele Spina. Il colpo con un coltellino svizzero all’inguine di Romeo aveva reciso un’arteria, poi l’arresto cardiaco dopo l’arrivo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Camillo B., il ragazzo di 16 anni che eraper la morte didi omicidio volontario aggravato dai motivi abietti e futili, lesioni gravi e violazione della legge armi, per aver portato fuori casa un coltello, è tornato a casa. Il sedicenne era indi fermo in un centro di accoglienza minorile di Roma. Ora l’accusa è cambiata: omicidio preterintenzionale, perché Camillo non. E ora si trova ai domiciliari. Da subito erachiaro che tutto era nato per una banale rissa: una lite innescata da “futili motivi”, come aveva confermato il questore di Latina Michele Spina. Il colpo con un coltellino svizzero all’inguine diaveva reciso un’arteria, poi l’arresto cardiaco dopo l’arrivo ...

