Il 118 non lo ricovera e lui muore: familiari denunciano i medici. “Poteva essere salvato” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiI familiari di un 46enne di Bellona (Caserta) deceduto la mattina del 16 febbraio a casa, hanno presentato denuncia contro l’equipaggio del 118 di Caserta che era intervenuto senza però portare l’uomo in ospedale, adducendo come giustificazione, a detta dei denuncianti, che il ricovero in ospedale avrebbe potuto provocargli il contagio da Covid. La Procura di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Gionata Fiore – ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando i due medici dell’ambulanza; l’iscrizione dei sanitari è peraltro anche un atto dovuto per permettere ai loro legali di assistere all’autopsia disposta sul corpo del 46enne. A rendere nota la vicenda è lo Studio3A-Valore S.p.A, specializzato a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, cui si sono rivolti i ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIdi un 46enne di Bellona (Caserta) deceduto la mattina del 16 febbraio a casa, hanno presentato denuncia contro l’equipaggio del 118 di Caserta che era intervenuto senza però portare l’uomo in ospedale, adducendo come giustificazione, a detta dei denuncianti, che il ricovero in ospedale avrebbe potuto provocargli il contagio da Covid. La Procura di Santa Maria Capua Vetere – sostituto Gionata Fiore – ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando i duedell’ambulanza; l’iscrizione dei sanitari è peraltro anche un atto dovuto per permettere ai loro legali di assistere all’autopsia disposta sul corpo del 46enne. A rendere nota la vicenda è lo Studio3A-Valore S.p.A, specializzato a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, cui si sono rivolti i ...

orfeozamboni : RT @Raffael31784437: - Piero42395724 : RT @Raffael31784437: - Raffael31784437 : - IlTirrenoPrato : Vaiano: la madre, alla seconda gravidanza, è stata guidata per telefono dal medico del 118 e poi accompagnata in os… - AStramezzi : @DottAngeloC @ILupobianco Perché non seguiamo protocolli Comunque preferisco non trattare l’argomento Guarda il pov… -