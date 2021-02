Ignazio Messina (Idv): "Contattato dai dissidenti M5s per l'utilizzo del simbolo al Senato" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Sì, ci sono stati contatti con alcuni parlamentari ‘dissidenti’ del M5S per creare un nuovo gruppo al Senato. Mettere a disposizione il simbolo dell’Idv per finalità meramente tecniche non ci appassiona. Di contro, se c’è un progetto politico nuovo partendo da idee e valori condivisi, da parte nostra c’è una collaborazione piena”. Lo dice all’agenzia di stampa Adnkronos Ignazio Messina, segretario dell’Italia dei Valori. “Chi mi ha cercato? Si dice il peccato ma non il peccatore. Se è stato Lannutti? Con Lannutti c’è una vecchia amicizia, ma questa è un’altra cosa”, risponde. “Le espulsioni - osserva Messina - sono state una decisione drastica. La scelta di appoggiare Draghi non dico che è contro natura ma sicuramente è stata difficile da digerire per molti grillini. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Sì, ci sono stati contatti con alcuni parlamentari ‘’ del M5S per creare un nuovo gruppo al. Mettere a disposizione ildell’Idv per finalità meramente tecniche non ci appassiona. Di contro, se c’è un progetto politico nuovo partendo da idee e valori condivisi, da parte nostra c’è una collaborazione piena”. Lo dice all’agenzia di stampa Adnkronos, segretario dell’Italia dei Valori. “Chi mi ha cercato? Si dice il peccato ma non il peccatore. Se è stato Lannutti? Con Lannutti c’è una vecchia amicizia, ma questa è un’altra cosa”, risponde. “Le espulsioni - osserva- sono state una decisione drastica. La scelta di appoggiare Draghi non dico che è contro natura ma sicuramente è stata difficile da digerire per molti grillini. ...

HuffPostItalia : Ignazio Messina (Idv): 'Contattato dai dissidenti M5s per l'utilizzo del simbolo al Senato'